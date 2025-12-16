iSport.ua
Экс-тренер Ливерпуля возглавил Аль-Кадисию

Британец перебрался на Ближний Восток.
Сегодня, 12:53       Автор: Антон Федорцив
Брендан Роджерс / Getty Images
Брендан Роджерс / Getty Images

Аравийская Аль-Кадисия определилась с главным тренером. Наставником команды стал Брендан Роджерс, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист из Северной Ирландии заменил в должности испанца Мичела. Сроки контракта Роджерса с "Рыцарями Востока" пока неизвестны. Тренер находился без работы с октября, когда покинул шотландский Селтик.

Ранее Роджерс также работал с английскими коллективами (Лестер, Ливерпуль, Суонси, Рединг, Уотфорд). Он завоевал Кубок и Суперкубок Англии с Лестером и четырежды сделал "кельтов" чемпионами Шотландии.

Напомним, недавно Луиш Каштру стал наставником Гремио из бразильского Порту-Алегри.

