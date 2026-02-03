iSport.ua
Автоспорт

Экс-пилот Альпин нашел себе место в Формуле-1

Джек Дуэн станет резервистом Хаас.
Сегодня, 10:36       Автор: Андрей Безуглый
Джек Дуэн / Getty Images
Джек Дуэн / Getty Images

Бывший пилот Альпин Джек Дуэн вернутся в Формулу-1, утверждает BBC.

По информации издания, 23-летний австралиец станет резервным пилотом Хаас.

Таким образом Дуэн займет второе вакантное место в американской команде. На текущий момент единственным резервистом Хаас является Рё Хиракава.

Ранее считалось, что Дуэн продолжит карьеру в Суперформуле, однако в итоге переговоры о его участии сорвались.

Ранее также сообщалось что Астон Мартин обзавелся амбассадором.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джек Дуэн

