Экс-пилот Альпин нашел себе место в Формуле-1

Бывший пилот Альпин Джек Дуэн вернутся в Формулу-1, утверждает BBC.

По информации издания, 23-летний австралиец станет резервным пилотом Хаас.

Таким образом Дуэн займет второе вакантное место в американской команде. На текущий момент единственным резервистом Хаас является Рё Хиракава.

Ранее считалось, что Дуэн продолжит карьеру в Суперформуле, однако в итоге переговоры о его участии сорвались.

