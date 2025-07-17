Неудачник сезона стал кандидатом на место в Кадиллак

Американская конюшня Кадиллак ведет поиски гонщиков на сезон-2026. Австралиец Джек Дуэн может продолжить карьеру в новой команде, сообщает PlanetF1.

Отец резервиста Альпин встретился с руководителем проекта Грэмом Лоудоном. Переговоры прошли во время Гран-при Великобритании. Дуэн-младший будет конкурировать с Миком Шумахером, Чжоу Гуаньюем, Фелипе Друговичем и Фредериком Вести.

Нынешний сезон австралийский пилот начал в статусе основного в Альпине. Впрочем, после шести этапов французская конюшня заменила его аргентинцем Франко Колапинто. Дуэн не успел набрать ни одного очка.

Напомним, ранее Кадиллак определился с принципом выбора пилотов на сезон-2026.

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