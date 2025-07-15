Кадиллак определился с принципом выбора пилотов
Команда Кадиллак бережет интригу по составу на дебютный сезон. Новичок чемпионата возьмет опытного и молодого гонщиков, сообщает AMuS.
Претендентами на первую роль остаются бывший пилот Ред Булл Серхио Перес и резервист Мерседес Валттери Боттас. За мексиканцом стоят деньги спонсоров-соотечественников. В пользу финского гонщика – стабильные результаты.
На вторую же претендуют немец из WEC Мик Шумахер, запасной пилот Феррари Чжоу Гуаньюй, бразильский гонщик Фелипе Другович и датчанин Фредерик Вести из резерва Астон Мартин и Мерседес соответственно. Пока Кадиллак не заключил контрактов.
Кстати, конюшня Хаас организовала двухдневные тесты для японских пилотов.
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