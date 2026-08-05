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Мик Шумахер намекнул на тайные переговоры с Ф1

Что заставило немца остаться в Америке?
Сегодня, 08:03       Автор: Валентина Чорноштан
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images

Мик Шумахер заявил, что планирует продолжить карьеру в IndyCar и в сезоне‑2027. Об этом сообщает Nextgen‑Auto.

Немецкий гонщик признался, что, несмотря на первоначальные надежды вернуться в Формулу‑1: "Было бы ложью утверждать, что мы вообще не вели никаких переговоров. Важно изучить все варианты и понять, что подходит лучше всего".

Шумахер отметил, что при выборе будущей команды для него важны не только техника, но и коллектив, поскольку добиться успеха можно лишь при полной взаимосвязи с командой.

Также пилот рассказал о специфике гонок на овалах: после таких заездов он испытывает головокружение из‑за постоянного движения против часовой стрелки, однако именно этот формат, по его мнению, лучше соответствует его стилю пилотирования, поскольку требует максимальной точности и тонкой работы за рулём.

Тем временем японский пилот надеется получить место в Альпин. Он отказывается от IndyCar.

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