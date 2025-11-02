Экклстоун подобрал идеальный чемпионат для Шумахера-младшего

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун подумал о карьерных перспективах Мика Шумахера. Британский бизнесмен поддержал потенциальный переезд немца за океан, сообщает F1-Insider.

"Переход Шумахера в Индикар пошел бы ему на пользу, отличная идея. Мик всегда имел проблемы из-за фамилии. Кроме того, ему никогда не удавалось оказаться в нужной машине в нужное время", – заявил функционер.

В американской же серии немецкий пилот, по мнению Экклстоуна, избавился бы от многих проблем. В сезоне-2026 Шумахер готов принять новый вызов. Недавно он провел тесты в Индианаполисе.

"В серии Индикар ему было бы гораздо проще. Там не такая жесткая конкуренция, как в Формуле-1, если взглянуть на плотность участников топ-десятки", – добавил Экклстоун.

В этом году Шумахер-младший соревнуется в гонках на выносливость WEC. За рулем Альпин он завоевал 2 подиума в классе гиперкаров. В 2021–2022 гг. немец выступал за Хаас в Формуле-1.

