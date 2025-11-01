Норрис повторил достижение Шумахера

Пилот оформил свои десять побед на десяти разных автодромах.

Пилот Макларен Ландо Норрис сумел повторить достижение Михаэля Шумахера.

Напомним, что британец одержал победу на Гран-при Мексики. Таким образом Норрис добыл первые десять побед на десяти разных автодромах.

Ранее в истории Формулы-1 такой же результат смог продемонстрировать только Михаэль Шумахер.

Кроме того теперь Норрис лишь четвертый пилот среди действующих гонщиков, выигравший десять гонок. Больше только у Алонсо (32), Ферстаппена (68) и Хэмилтона (105).

