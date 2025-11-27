iSport.ua
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке

Австралиец нацелен на личный успех в сезоне Ф1
Сегодня, 16:21       Автор: Валентина Чорноштан
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот Макларена Оскар Пиастри в интервью изданию GPblog рассказал, поможет ли он в случае чего напарнику Ландо Норрису в борьбе за титул.

Добавим, что ранее в сентябре Макларен попросили обратный размен позициями после того, как во время пит-стопа возникла заминка, из-за которой Норрис оказался позади напарника Оскара Пиастри.

У нас было очень короткое обсуждение по этому поводу, и ответ был „нет“. У меня всё ещё равное количество очков с Максом, и есть реальный шанс выиграть чемпионат, если всё сложится в мою пользу.

"Шансы всё ещё есть, и подобное уже случалось раньше. Я знаю: невозможным это назвать нельзя. В то же время я понимаю, что шанс небольшой.

Даже если я идеально проведу заключительные два уик-энда, на это нельзя полагаться - нужно, чтобы другие обстоятельства сложились в мою пользу. Я очень хорошо это понимаю. Так что просто постараюсь выступить как можно лучше, как стараюсь делать на каждом этапе. А потом посмотрим, как сложится всё остальное", — сообщил австралиец.

Напомним, что перед Гран-при Катара, который пройдёт с 28 по 30 ноября, Пиастри отстаёт от лидера зачёта Ландо Норриса на 24 очка, но сумел сравняться с гонщиком Ред Булла Максом Ферстаппеном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ландо Норрис Оскар Пиастри

