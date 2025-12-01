Пиастри признался, что потерял победу из-за стратегии Макларена в Катаре

Пилот Макларена Оскар Пиастри прокомментировал стратегию команды на Гран-при Катара, на котором он финишировал вторым.

"Я спросил команду, как мы поступим. Мы уже приближались ко въезду на пит-лейн, а меня к тому моменту всё ещё не зазывали на пит-стоп. Когда тебя не зовут на пит-стоп сразу после появления машины безопасности, очевидно, что в команде обсуждают дальнейшие действия.

Насколько я разочарован результатом? Очень. А это многое говорит, если учитывать, как я выступал в последних гонках. Очевидно, мы ошиблись — жаль, ведь на протяжении всего уик-энда я выступал очень, очень хорошо. У нас был отличный темп. Я чувствовал, что справляюсь прекрасно. Так что обидно.

Чувствую, что потерял победу. В Вегасе я лишился 4-го места из-за дисквалификации. Для команды тот уик-энд ощущался больнее, но лично для меня этот результат гораздо хуже", — сказал австралиец для RacingNews365.

Зачёт пилотов после предпоследнего Гран-при сезона-2025.

