Пиастри - о Катаре: Эта трасса потрясающе подходит для болидов Формулы-1

Пилот получил удовольствие от заездов.
Вчера, 23:00       Автор: Андрей Безуглый
Оскар Пиастри / Getty Images
Пилот Макларен Оскар Пиастри заявил, что трасса в Катаре идеально подходит для Формулы-1.

Напомним, что накануне Пиастри выиграл спринт, а также квалификацию в Лусаиле.

По словам пилота, он получил настоящее удовольствие от трассы, так как она идеально подходит для гонок.

Больше всего мне нравится трасса. Да, понятно, что попадание на поул усиливает чувство удовлетворения, но гонять по этой трассе – это чистое удовольствие. В скоростных поворотах ты проходишь трассу на грани возможностей болида – и ты сам должен решать, атаковать на максимуме или все-таки нет. При этом проходя поворот на полной скорости ты не отыграешь очень уж много времени, но зато получаешь удовольствие от пилотажа. И да, эта трасса потрясающе подходит для болидов Формулы-1

С результатами и расписанием Гран-при Катара вы можете ознакомиться на нашем сайте.

