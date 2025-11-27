iSport.ua
Андреа Стелла: "Ландо и Пиастри получат равные шансы на чемпионство"

Не делают ставку на одного пилота перед Гран-при Катара.
Сегодня, 13:37       Автор: Валентина Чорноштан
Андреа Стелла / Getty Images
Андреа Стелла / Getty Images

Руководитель Макларена Андреа Стелла рассказал о том, что команда не собирается менять стратегию и подход, а также делать ставку на одного из пилотов.

"Нет, у нас нет причин так поступать. Мы всегда говорили, что будем давать обоим пилотам шанс на итоговую победу, пока это возможно математически. Так мы и сделаем в Катаре.

Давайте не забывать: если бы кто-то сказал нам на старте сезона, что мы окажемся в такой ситуации за два этапа до финиша, мы бы на это подписались. Теперь же мы будем сражаться за золотой дубль с уверенностью и осознанием собственных сил.

Уверен, что каждый из нас с нетерпением ждёт вечера пятницы и стремится предоставить Ландо и Оскару максимально быструю машину, чтобы только они сражались за титул", — заявил Стелла.

Напомним, что Ландо Норрис опережает Оскара Пиастри и пилота Ред Булл Макса Ферстаппена на 24 очка перед Гран-при Катара, которое пройдёт с 28 по 30 ноября.

