Макларен подписал чемпиона Формулы-2

Леонардо Форнароли присоединился к действующим чемпионам.
Сегодня, 10:50       Автор: Андрей Безуглый
Леонардо Форнароли / Getty Images
Леонардо Форнароли / Getty Images

Чемпион Формулы-2 Леонардо Форнароли присоединился к Макларен.

Накануне 20-летний итальянец оформил досрочный чемпионский титул в своем дебютном сезоне сразу после титула в Формуле-3.

Макларен, как раз после ухода Алекса Данна, искали для себя нового молодого таланта, которым и стал Форнароли.

Потому команда из Уокинга подписала контракт с итальянцем, сделав его своим тест-пилотом. Ряд журналистов предполагает, что Форнароли может заменить О’Уорд на первой практике в Абу-Даби.

Также кроме молодого итальянца к программе развития Макларен присоединился Рихард Верхсор.

Ранее также сообщалось, что Астон Мартин объявил дату презентации нового болида

 

