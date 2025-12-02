Макларен подписал чемпиона Формулы-2

Чемпион Формулы-2 Леонардо Форнароли присоединился к Макларен.

Накануне 20-летний итальянец оформил досрочный чемпионский титул в своем дебютном сезоне сразу после титула в Формуле-3.

Макларен, как раз после ухода Алекса Данна, искали для себя нового молодого таланта, которым и стал Форнароли.

Потому команда из Уокинга подписала контракт с итальянцем, сделав его своим тест-пилотом. Ряд журналистов предполагает, что Форнароли может заменить О’Уорд на первой практике в Абу-Даби.

Также кроме молодого итальянца к программе развития Макларен присоединился Рихард Верхсор.

Ранее также сообщалось, что Астон Мартин объявил дату презентации нового болида.

