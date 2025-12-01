Амбициозный середняк Формулы-1 объявил дату презентации болида

Команда смотрит в завтрашний день.

Конюшня Астон Мартин анонсировала показ болида на сезон-2026. Мероприятие состоится 9 февраля, сообщает официальный сайт команды.

Новый болид получил код AMR26. Его разработал культовый британский инженер Эдриан Ньюи. В новом сезоне он станет руководителем конюшни, а пилотами Астон Мартин останутся Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.

В этом году команда завоевала 80 очков. Перед финальным гран-при нынешнего сезона Астон Мартин идет седьмым в Кубке конструкторов. Британская конюшня сохранила шансы подняться на итоговое 6-е место.

К слову, нидерландец Макс Ферстаппен одержал неожиданную победу на Гран-при Катара.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!