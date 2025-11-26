Астон Мартин официально назвал имя нового руководителя команды

Астон Мартин объявил, что новым руководителем команды станет Эдриан Ньюи.

Напомним, что после Гран-при Лас-Вегаса стало известно, Энди Коуелл покинет пост руководителя команды, перейдя на другую должность.

На тот момент казалось, что наиболее вероятными кандидатами на освободившееся место являются Кристиан Хорнер и Андреас Зайндль.

Однако с сезона-2026 новым руководителем Астон Мартин станет Эдриан Ньюи. Коуелл, при этом, займет место директора по стратегии.

"За последние девять месяцев я увидел в нашей команде огромный индивидуальный талант. Я с нетерпением жду возможности взять на себя эту дополнительную роль, поскольку мы стремимся занять наилучшую позицию для участия в соревнованиях 2026 года, где нам предстоит столкнуться с совершенно новой ситуацией, поскольку Астон Мартин теперь является заводской командой, а также с серьезными вызовами, связанными с новыми правилами", - заявил Ньюи.

