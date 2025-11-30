Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, обойдя Пиастри и Сайнса

В воскресенье, 30 ноября, состоялся предпоследний этап сезона-2025 Формулы-1 - Гран-при Катара. В этой гонке Ландо Норрис имел шансы на досрочное чемпионство.

Однако сразу на старте гонке британец уступил позицию Ферстаппену, а пелотон продолжил возглавлять стартовавший с поула Оскар Пиастри.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT IN QATAR!!!



Piastri keeps the lead into Turn 1 and Verstappen has got past Norris! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/7c1yVHTEFl — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Уже на седьмом круге Нико Хюлькенберг зацепился за Гасли и вылетел с трассы, вызвав сейфти-кар. В итоге почти весь пелотон, кроме Макларен и Окона, решил воспользоваться ситуацией и провести первый пит-стоп.

LAP 7/57



Hulkenberg has gone into the barriers



Nico is okay



⚠️ SAFETY CAR ⚠️#F1 #QatarGP pic.twitter.com/Gy8ts46WcI — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

К 13-му кругу еще рано было говорить о том, сработала ли идея Макларен. Пиастри и Норрис не сумели особенно сильно оторваться от Ферстаппена, а весь остальной пелотон двигался довольно плотной группой.

LAP 13/57



The state of play with the top three 👀



Piastri and Norris have a slight gap to Verstappen #F1 #QatarGP pic.twitter.com/0ORJm5CtBf — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

В итоге Макларен дожали свой комплект до конца, уйдя на пит-стоп. Главной целью команды было выехать перед Алонсо, который заблокировал за собой большую часть пелотона. И их идея сработала, оба пилота выехали перед Астон Мартин.

LAP 25/57



Norris comes in the following lap



It's a rapid 2.2-second stop and he's back out on track in P5 directly behind Piastri#F1 #QatarGP pic.twitter.com/vYMoD4b9hc — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

На 33-м круге пелотон пошел на свой второй пит-стоп, вернув лидерство Макларен. Ферстаппен вышел на финальный отрезок в трех секундах на Норрисом.

LAP 33/57



Verstappen pits and bolts on the hard compound tyres for his final stint



He's back out on track in P3 #F1 #QatarGP pic.twitter.com/5022vciuLm — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

На 42-м круге Пиастри решил пойти в ва-банк. Пилот ушел раньше на пит-стоп, чтобы попытаться реализовать "хард", обойдя соперников на трассе. С рекордным пит-стопом в 1.7 секунды Пиастри выехал в 17 секундах за Максом.

LAP 42/57



Piastri pits again... and bolts on hard tyres



He's back on track in third place #F1 #QatarGP pic.twitter.com/A3SMH5dN6n — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Однако вскоре оказалось, что план себя не оправдал, Пиастри не сумел догнать Ферстаппена. При этом Норрис на другой стратегии и вовсе застрял за Антонелли, а тройки лидеров замкнул Карлос Сайнс, который намеревался взять подиум.

LAP 47/57: CLASSIFICATION



Verstappen in charge, Piastri giving chase, and Sainz is on course for another podium! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/wSy0exXo92 — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

В итоге на последних кругах выбыл Исак Аджар из-за проблем с покрышками, Антонелли пропустил Норриса, а в остальном пелотон финишировал в том же порядке. Ферстаппен, за ним Пиастри и Сайнс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!