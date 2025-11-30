iSport.ua
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, обойдя Пиастри и Сайнса

Судьба чемпионского титула будет решена в Абу-Даби.
Сегодня, 19:34       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В воскресенье, 30 ноября, состоялся предпоследний этап сезона-2025 Формулы-1 - Гран-при Катара. В этой гонке Ландо Норрис имел шансы на досрочное чемпионство.

Однако сразу на старте гонке британец уступил позицию Ферстаппену, а пелотон продолжил возглавлять стартовавший с поула Оскар Пиастри.

Уже на седьмом круге Нико Хюлькенберг зацепился за Гасли и вылетел с трассы, вызвав сейфти-кар. В итоге почти весь пелотон, кроме Макларен и Окона, решил воспользоваться ситуацией и провести первый пит-стоп.

К 13-му кругу еще рано было говорить о том, сработала ли идея Макларен. Пиастри и Норрис не сумели особенно сильно оторваться от Ферстаппена, а весь остальной пелотон двигался довольно плотной группой.

В итоге Макларен дожали свой комплект до конца, уйдя на пит-стоп. Главной целью команды было выехать перед Алонсо, который заблокировал за собой большую часть пелотона. И их идея сработала, оба пилота выехали перед Астон Мартин.

На 33-м круге пелотон пошел на свой второй пит-стоп, вернув лидерство Макларен. Ферстаппен вышел на финальный отрезок в трех секундах на Норрисом.

На 42-м круге Пиастри решил пойти в ва-банк. Пилот ушел раньше на пит-стоп, чтобы попытаться реализовать "хард", обойдя соперников на трассе. С рекордным пит-стопом в 1.7 секунды Пиастри выехал в 17 секундах за Максом.

Однако вскоре оказалось, что план себя не оправдал, Пиастри не сумел догнать Ферстаппена. При этом Норрис на другой стратегии и вовсе застрял за Антонелли, а тройки лидеров замкнул Карлос Сайнс, который намеревался взять подиум.

В итоге на последних кругах выбыл Исак Аджар из-за проблем с покрышками, Антонелли пропустил Норриса, а в остальном пелотон финишировал в том же порядке. Ферстаппен, за ним Пиастри и Сайнс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Катара

Гран-при Катара: Ферстаппен выиграл гонку, опередив Пиастри и Сайнса
