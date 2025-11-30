Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, обойдя Пиастри и Сайнса
В воскресенье, 30 ноября, состоялся предпоследний этап сезона-2025 Формулы-1 - Гран-при Катара. В этой гонке Ландо Норрис имел шансы на досрочное чемпионство.
Однако сразу на старте гонке британец уступил позицию Ферстаппену, а пелотон продолжил возглавлять стартовавший с поула Оскар Пиастри.
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️— Formula 1 (@F1) November 30, 2025
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️
LIGHTS OUT IN QATAR!!!
Piastri keeps the lead into Turn 1 and Verstappen has got past Norris! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/7c1yVHTEFl
Уже на седьмом круге Нико Хюлькенберг зацепился за Гасли и вылетел с трассы, вызвав сейфти-кар. В итоге почти весь пелотон, кроме Макларен и Окона, решил воспользоваться ситуацией и провести первый пит-стоп.
LAP 7/57— Formula 1 (@F1) November 30, 2025
Hulkenberg has gone into the barriers
Nico is okay
⚠️ SAFETY CAR ⚠️#F1 #QatarGP pic.twitter.com/Gy8ts46WcI
К 13-му кругу еще рано было говорить о том, сработала ли идея Макларен. Пиастри и Норрис не сумели особенно сильно оторваться от Ферстаппена, а весь остальной пелотон двигался довольно плотной группой.
LAP 13/57— Formula 1 (@F1) November 30, 2025
The state of play with the top three 👀
Piastri and Norris have a slight gap to Verstappen #F1 #QatarGP pic.twitter.com/0ORJm5CtBf
В итоге Макларен дожали свой комплект до конца, уйдя на пит-стоп. Главной целью команды было выехать перед Алонсо, который заблокировал за собой большую часть пелотона. И их идея сработала, оба пилота выехали перед Астон Мартин.
LAP 25/57— Formula 1 (@F1) November 30, 2025
Norris comes in the following lap
It's a rapid 2.2-second stop and he's back out on track in P5 directly behind Piastri#F1 #QatarGP pic.twitter.com/vYMoD4b9hc
На 33-м круге пелотон пошел на свой второй пит-стоп, вернув лидерство Макларен. Ферстаппен вышел на финальный отрезок в трех секундах на Норрисом.
LAP 33/57— Formula 1 (@F1) November 30, 2025
Verstappen pits and bolts on the hard compound tyres for his final stint
He's back out on track in P3 #F1 #QatarGP pic.twitter.com/5022vciuLm
На 42-м круге Пиастри решил пойти в ва-банк. Пилот ушел раньше на пит-стоп, чтобы попытаться реализовать "хард", обойдя соперников на трассе. С рекордным пит-стопом в 1.7 секунды Пиастри выехал в 17 секундах за Максом.
LAP 42/57— Formula 1 (@F1) November 30, 2025
Piastri pits again... and bolts on hard tyres
He's back on track in third place #F1 #QatarGP pic.twitter.com/A3SMH5dN6n
Однако вскоре оказалось, что план себя не оправдал, Пиастри не сумел догнать Ферстаппена. При этом Норрис на другой стратегии и вовсе застрял за Антонелли, а тройки лидеров замкнул Карлос Сайнс, который намеревался взять подиум.
LAP 47/57: CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) November 30, 2025
Verstappen in charge, Piastri giving chase, and Sainz is on course for another podium! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/wSy0exXo92
В итоге на последних кругах выбыл Исак Аджар из-за проблем с покрышками, Антонелли пропустил Норриса, а в остальном пелотон финишировал в том же порядке. Ферстаппен, за ним Пиастри и Сайнс.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!