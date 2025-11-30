iSport.ua
Гран-при Катара пройдет с двумя пит-стопами

Пирелли обязала команд ограничить использование комплектов.
Сегодня, 16:52
Гран-при Катара / Getty Images
Гран-при Катара / Getty Images

На Гран-при Катара пилоты будут обязаны сделать два пит-стопа, сообщили в Пирелли.

Поставщик шин Формулы-1 обязал команды провести два пит-стопа в Лусаиле.

На каждом из комплектов каждый пилот будет иметь право проехать не более 25 кругов, без учета прогревочного. 

Перед стартом гонки Пирелли сообщит командам, сколько кругов можно будет проехать на каждом из комплектов.

В компании заявили, что данная мера кажется обязательной после анализа гонки в 2024 году. Пирелли надеется избежать максимального уровня износа шин.

Напомним, что Гран-при Катара стартует сегодня в 18:00 по киевскому времени.

