Ред Булл принес официальные извинения за обвинения в сторону пилота Мерседес

Подозрения привели к "пожару" в сети.

Гонщик Мерседес Андреа Кими Антонелли под занавес Гран-при Катара пропустил пилота Макларен Ландо Норриса на 4-е место и спровоцировал лавину догадок. Конюшня Ред Булл после неудачной коммуникации попросила прощения у итальянца.

"Сделанные до завершения и сразу после Гран-при Катара комментарии, в которых предполагалось, что гонщик Мерседес Кими Антонелли намеренно позволил Ландо Норрису обогнать его, явно не соответствуют действительности.

Повтор видеозаписи демонстрирует, что Антонелли на мгновение потерял контроль над своей машиной, что позволило его обогнать Норрису. Мы искренне сожалеем, что это привело к тому, что Кими подвергся оскорблениям в интернете", – говорится в заявлении команды.

Норрис после обгона Антонелли минимизировал урон от победы Макса Ферстаппена. Гоночный инженер последнего Джанпьеро Ламбьязе и советник Ред Булл Хельмут Марко публично обвинили итальянского пилота в поддавках.

К слову, австралиец Оскар Пиастри отреагировал на потерю победы в Катаре.

