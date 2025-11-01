В Формуле-1 обсудят новое важное правило

Владелец Формулы-1 Либерти Медиа намерены серьезно изменить правила гонок в следующем сезоне, пишет Motorsport.

На ближайшем заседании комиссия Формулы-1 поднимет вопрос о двух обязательных пит-стопах.

Либерти Медиа стремится к тому, чтобы дать пилотам возможность чаще атаковать и при этом меньше беспокоится об износе шин.

На текущий момент есть три варианта: первый - ввести два обязательных пит-стопа без ограничений по составам, второй - обязать пилотов использовать все три состава на протяжении гонки и третий - ограничить расстояние, которое можно проехать на одном комплекте 45% гонки.

Ожидается, что будет очень сложно прийти к единому мнению, так как у всех свой взгляд на ситуацию. Скорее всего, вариант с двумя пит-стопами без оагрничений получит наиболее широкую поддержку.

Ранее также сообщалось, что Астн Мартин признался в шпионстве.

