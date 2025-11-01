Астон Мартин шпионят за болидами конкурентов перед гонкой

Управляющий технический партнёр Астон Мартина рассказал, что изучает машины соперников вживую на стартовой решётке.

По имеющейся информации, Эдриан Ньюи часто практикует анализ болидов непосредственно перед гонкой. Он считает, что при личном осмотре можно заметить детали, которые не всегда видны на фотографиях.

Также он рассказал о фотографах-шпионах, которые делают снимки болидов и продают их командам Формулы-1 для технического анализа.

Отмечается, что у некоторых команд есть собственные штатные фотографы.

"Команды знают фотографов-шпионов друг друга и постоянно бегают вокруг в попытке скрыть детали," — цитируют слова Ньюи.

Ранее ФИА ввела правило, запрещающее трогать болиды соперников. Штраф за подобные действия от пилота до инженера команды составляет 50 тысяч долларов.

