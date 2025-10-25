iSport.ua
Вильнев сосватал в Ред Булл заокеанского чемпиона

Канадец нашел достойного кандидата для конюшни.
Сегодня, 13:55       Автор: Антон Федорцив
Алекс Палоу / Getty Images
Алекс Палоу / Getty Images

Чемпион мира-1997 Жак Вильнев поделился мыслями по кадрам команды Ред Булл. Знаменитый гонщик предложил проверить в конюшне Рейсинг Буллз неожиданного соискателя, сообщает RacingNews365.

"Я бы сохранил Лиама Лоусона, а к нему в пару позвал Алекса Палоу из Индикар. Палоу выигрывает гонки, умеет действовать под давлением, при любых обстоятельствах. Он отличный кандидат в Ред Булл на будущее – проверьте его", – призвал канадец.

По мнению Вильнева, потенциальный переход Палоу станет гарантией определенного уровня результатов. В частности, испанец во время тестов выглядит убедительнее молодых пилотов Формулы-2.

"Он привык выступать под колоссальным давлением, он выиграл 500 миль Индианаполиса, он имеет опыт выступлений на самых разных трассах, и он всегда оказывается среди лидеров. А еще он испанец, так что быстро адаптируется в Европе", – резюмировал экс-чемпион.

Четырехкратный чемпион Индикар Палоу был резервным пилотом Макларен. Однако британская конюшня не обеспечила испанскому гонщику место в F1. Палоу расторг контракт с командой, а та пытается отсудить 19,7 млн ​​долларов.

Кстати, ранее Лоусон оценил шансы продолжить выступления за Рейсинг Буллз.

