Лоусон - о сохранении места в Ф-1: Я сделал все, что мог

Пилот Рейсинг Буллз Лиам Лоусон надеется, что ему удалось доказать свои навыки.

Напомним, что новозеландеци начал сезон в Ред Булл, однако быстро вылетел оттуда. В Рейсинг Буллз же Лиам сумел нормализовать свои результаты.

Однако в командах "быков" готовятся большие перестановки, и Лоусон или Цунода, скорее всего, потеряют свое место в пелотоне. Однако Лиам уцверен, что сделал все, чтобы остаться в чемпионате.

Разумеется, мы хорошо понимаем, что сейчас идет важная часть сезона. Но в целом я бы не сказал, что сейчас что-то изменилось в сравнении со стартом чемпионата, например. Так что наш подход никак не меняется. Оглядываясь назад, всегда можно подметить что-то полезное, что-то понять, извлечь уроки из ошибок. Я не идеален, и конечно есть вещи, о которых я буду вспоминать, которые мог бы сделать лучше. Но в целом я чувствую, что сделал все что мог

Напомним, что на этих выходных состоится Гран-при Мексики.

