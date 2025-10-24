iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Лоусон - о сохранении места в Ф-1: Я сделал все, что мог

Пилот надеется остаться в чемпионате.
Сегодня, 13:40       Автор: Антон Федорцив
Лиам Лоусон / Getty Images
Лиам Лоусон / Getty Images

Пилот Рейсинг Буллз Лиам Лоусон надеется, что ему удалось доказать свои навыки.

Напомним, что новозеландеци начал сезон в Ред Булл, однако быстро вылетел оттуда. В Рейсинг Буллз же Лиам сумел нормализовать свои результаты.

Однако в командах "быков" готовятся большие перестановки, и Лоусон или Цунода, скорее всего, потеряют свое место в пелотоне. Однако Лиам уцверен, что сделал все, чтобы остаться в чемпионате.

Разумеется, мы хорошо понимаем, что сейчас идет важная часть сезона. Но в целом я бы не сказал, что сейчас что-то изменилось в сравнении со стартом чемпионата, например. Так что наш подход никак не меняется.

Оглядываясь назад, всегда можно подметить что-то полезное, что-то понять, извлечь уроки из ошибок. Я не идеален, и конечно есть вещи, о которых я буду вспоминать, которые мог бы сделать лучше. Но в целом я чувствую, что сделал все что мог

Напомним, что на этих выходных состоится Гран-при Мексики.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лиам Лоусон

Статьи по теме

Лоусон надеется решить вопрос с контрактом после Сингапура Лоусон надеется решить вопрос с контрактом после Сингапура
Лоусон заменил двигатель перед квалификацией Гран-при Италии Лоусон заменил двигатель перед квалификацией Гран-при Италии
Лоусон заявил, что его несправедливо выгнали из Ред Булл Лоусон заявил, что его несправедливо выгнали из Ред Булл
Ферстаппен прервал многолетнюю серию доминирования в системе Ред Булл Ферстаппен прервал многолетнюю серию доминирования в системе Ред Булл

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа15:20
Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на трансфер следующим летом
Украина15:10
Как меняется украинский футбол из-за сотрудничества с бизнесом: пример МФК "Рентген"
Другое14:57
Беленюк - о недопуске россиян до Паралимпиады: "Это победа справедливости"
Украина14:44
БК Кривбасс объявил, где будет проводить домашние туры Суперлиги
Европа14:44
Слот прокомментировал ситуацию с Салахом
Лига конференций14:21
Шахтер прервал 9-матчевую беспроигрышную серию в еврокубках
Европа14:09
Звезда Комо может продолжить карьеру в итальянском гранде
Европа13:54
Вингер Барселоны вернулся к тренировкам перед игрой с Реалом
Формула 113:40
Лоусон - о сохранении места в Ф-1: Я сделал все, что мог
Футзал13:16
Сборная Украины узнала соперников на Евро-2026 по футзалу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK