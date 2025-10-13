iSport.ua
Лоусон надеется решить вопрос с контрактом после Сингапура

Ждет решения по контракту.
Сегодня, 11:25
Лиам Лоусон / Getty Images

В начале сезона Лиам Лоусон выступал за Ред Булл, однако его быстро понизили до команды Рейсинг Буллз.

Новозеландский пилот надеется, что после Гран-при Сингапура он сможет проявить себя на трассе и занять верхние места в таблице, что положительно повлияет на его контракт.

"Я знаю, что всё, что могу контролировать, - это мой темп. Так что пока не получу ответ касательно своего будущего в Ф-1, сфокусируюсь на этом. Впереди несколько очень классных, уникальных и фантастических гонок.

После завершения целого цикла я вернулся на трассы, где уже выступал, что здорово. Это моя любимая часть сезона, так что я бы сказал, что сконцентрирован на ней больше, чем на чем-либо ещё".

 

Отметим, что сейчас гонщика ждут трассы, на которых он выступал в 2024 году, тогда Лоусон заменил Даниэля Риккардо.

