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Футбол

Флик признал, что игрок, который покинул Барселону, был одним из лучших в команде

Заявил, что будет скучать за англичанином.
Сегодня, 08:32       Автор: Валентина Чорноштан
Ханс Флик и Маркус Рашфорд / Getty Images
Ханс Флик и Маркус Рашфорд / Getty Images

Ханс-Дитер Флик в интервью Sky Sports признался, что не хотел бы расставаться с Маркусом Рашфордом.

Главный тренер Барселоны отметил, что ему было приятно работать с английским нападающим, однако условия аренды предусматривали его возвращение в Манчестер Юнайтед.

Немецкий специалист назвал Рашфорда футболистом высокого уровня и подчеркнул, что команде будет не хватать его игровых качеств.

Напомним, что за время выступлений в составе каталонцев форвард провёл успешный отрезок, отметившись 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

Ранее Ферран Торрес поставил ультиматум Барселоне перед возможным уходом в ПСЖ.

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