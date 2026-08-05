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Футбол

Астон Вилла пытается переманить 19-летнего таланта Барселоны

Берналь - цель номер один.
Сегодня, 09:24       Автор: Валентина Чорноштан
Марк Берналь / Getty Images
Марк Берналь / Getty Images

Астон Вилла готовит предложение для Марка Берналя.

Астон Вилла намерена усилить центр поля и рассматривает возможность подписания полузащитника Барселоны.

Отмечается, что в трансфере 19-летнего таланта лично заинтересован наставник английского коллектива Унаи Эмери.

Как  сообщает The Sun, бирмингемский клуб готов предложить за испанского хавбека около 30 миллионов фунтов стерлингов.

Тем временем Реал готов продать свою бразильскую звезду при одном условии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Астон Вилла Марк Берналь

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