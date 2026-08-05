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Футбол

Инфантино созвал экстренное совещание

Известны детали.
Сегодня, 08:53       Автор: Валентина Чорноштан
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино созвал экстренное совещание руководства организации.

По данным Sky Sports, встреча пройдёт в среду в Марокко и будет посвящена кризису, возникшему после провала инициативы по продаже коммерческих прав на чемпионат мира.

Отмечается, что на фоне скандала несколько национальных федераций уже отозвали или планируют отозвать письма в поддержку Инфантино перед выборами главы ФИФА.

Также УЕФА, АФК и КОНКАКАФ рассматривают возможность серьёзного давления на организацию, если швейцарский функционер не покинет свой пост.

Тем временем  страна-агрессор "добровольно" отказалась от участия в Кубке мира‑2027 по волейболу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа фифа Джанни Инфантино

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