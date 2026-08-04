УЕФА оштрафовал ЛНЗ

УЕФА наказал ЛНЗ по итогам первого матча второго раунда квалификации Лиги конференций против Гента.

Черкасский клуб оштрафован на 10 тысяч евро за расистское и дискриминационное поведение болельщиков, передает сайт организации.

Также клуб получил условное наказание в виде частичного закрытия стадиона на следующий домашний матч под эгидой УЕФА, которое вступит в силу только в случае повторного нарушения в течение двух лет.

Кроме того, ЛНЗ получил предупреждение за несоблюдение минимальных медицинских требований из-за отсутствия медперсонала в предматчевый день.

Добавим, что ранее определился соперник киевского Динамо в Лиге конференций.

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