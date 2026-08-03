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"Думал, что все кончено": Промоутер Фьюри высказался о драматичной победе Джошуа над Пренгой

Фрэнк Уоррен оценил вступление британца в последнем поединке.
Вчера, 23:32       Автор: Игорь Мищук
Джошуа нокаутировал Пренгу / Getty Images
Джошуа нокаутировал Пренгу / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о победе Энтони Джошуа в бою с Кристианом Пренгой, в котором Эй Джей дважды побывал в нокдауне, прежде чем выиграть нокаутом.

Функционер признался, что в этом поединке опасался за британца, который должен стать следующим соперником его подопечного.

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"Я действительно думал, что все кончено. Так и было. Он стиснул зубы и вернулся в бой во втором раунде. Он сделал то, что должен был сделать, и, честно говоря, я думаю, что это будет хороший поединок для Тайсона.

Фьюри постоянно был уверен в себе. Он считает, что знает, как победить Джошуа. А Эй Джей считает, что знает, как победить Тайсона. Мы все узнаем, когда они встретятся на ринге", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Ранее Уоррен также оценил шансы Джошуа в бою с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Фрэнк Уоррен

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