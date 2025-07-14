Хаас проведет тесты для японских пилотов

Ре Хиракава и Се Цубои будут пилотировать болид 2023 года.

Хаас объявил о проведении двухдневных тестов для японских пилотов.

Они пройдут 6-7 августа на трассе Фудзи в Японии, которая ранее четырежды принимала Гран-при Формулы-1.

В тестах примут участие резервный пилот Хаас Ре Хиракава и действующий чемпион Супер-Формулы Се Цубои. Им предоставят болид 2023 года.

Стоит отметить, что для Цубои это будет первый раз, когда он будет управлять болидом Формулы-1.

Ранее также сообщалось, что Лоусон сохранит место в пелотоне.

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