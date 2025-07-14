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Автоспорт

Лоусон сохранит место в Формуле-1 на следующий сезон

Лиам может даже вернуться в Ред Булл.
Сегодня, 12:52       Автор: Андрей Безуглый
Лиам Лоусон / Getty Images
Лиам Лоусон / Getty Images

Пилот Рейсинг Буллз Лиам Лоусон, вероятно, сохранит место в чемпионате, пишет NZ Herald.

Статусное новозеландское издание утверждает, что пилот практически 100% останется в Рейсинг Буллз на следующий сезон.

Возможно даже возвращение Лоусона в Ред Булл, если команда не рискнет пригласить Арвида Линдаблада.

До конца сезона "быки" будут следить за выступлениями Лоусона и Аджара, и в следующем году один из них заменит Цуноду.

Также сохраняется вероятность, что команду покинет Макс Ферстаппен, тогда шансы Лоусона еще большие.

Ранее также руководитель Макларен поделился прогнозом на вторую половину сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лиам Лоусон

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