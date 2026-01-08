iSport.ua
Лоусон: В 2026-м пилоты начнут играть более значительную роль

Новая силовая установка позволит гонщикам больше влиять на результат.
Сегодня, 18:15       Автор: Андрей Безуглый
Лиам Лоусон / Getty Images

Пилот Рейсинг Буллз Лиам Лоусон убежден, что в новом сезоне серьезно вырастет роль гонщика.

Напомним, что с нового сезона будет действовать новый технический регламент. Ключевую роль сыграет новое распределение мощности между ДВС и электрической батареей.

Однако гонщикам еще сильнее придется пересмотреть свой пилотаж, так как у силовой установки останется лишь один модуль - кинетической энергии. Лоусон уверен, что теперь пилот будет сильнее влиять на результат гонки.

Очевидно, я пока не управлял новым болидом. Если исходить из того, что я понял в симуляторе, новая машина будет отличаться от всех предыдущих. Изменения будут огромными. Время, которое мы потратим на изучение каждого аспекта до первых тестов, имеет ключевое значение.

В 2026-м нам придется работать с количеством энергии – и это будет очень важно. Потенциально пилоты начнут играть более значительную роль. Нужно держать это в голове. Пилот теперь может сделать больше, чтобы повлиять на результат

Ранее также сообщалось, что Ферстаппен все же сохранил своего гоночного инженера.

