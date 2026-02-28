НБА: Детройт одолел Кливленд в овертайме, Денвер уступил Оклахоме
В ночь на субботу, 28 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны пять матчей.
Результаты матчей НБА за 28 февраля
Детройт – Кливленд – 122:119 OT (27:35, 23:19, 35:30, 29:30, 8:5)
Детройт: Дюрен (33 + 16 подборов), Каннингем (25 + 10 подборов + 7 передач), Томпсон (18 + 8 подборов), Харрис (11 + 6 перехватов), Д. Робинсон (8) – старт; Холланд (12), Дженкинс (8), Рид (4), Грин (2), Леверт (1)
Кливленд: Аллен (25 + 9 подборов), Э. Мобли (23 + 12 подборов + 4 блок-шота), Меррилл (20), Тайсон (15), Шредер (12 + 9 передач + 8 потерь) – старт; Брайант (13 + 8 подборов), Портер (5 + 12 передач), Проктор (4), Томлин (2).
Бостон – Бруклин – 148:111 (35:32, 31:25, 43:26, 39:28)
Бостон: Браун (28 + 7 подборов + 9 передач), Хаузер (13), Уайт (12 + 7 передач), Шайерман (10 + 6 передач), Кета (8) – старт; Вучевич (28 + 11 подборов), Притчард (22), Гонсалес (8), Уолш (6), Бэнтон (4), Гарза (4), Харпер (3), Тонджей (2).
Бруклин: Портер (18), Клэкстон (12), Клауни (10), Траоре (8 + 7 передач), Демин (5) – старт; Вольф (16), Майнотт (9), Агбаджи (8), Мэнн (8), Сараф (7), З. Уильямс (5), Нельсон (3), Шарп (2).
Милуоки – Нью-Йорк – 98:127 (30:38, 27:39, 26:26, 15:24)
Милуоки: Тернер (19), Кузма (17), Роллинз (13 + 5 потерь), Портер (11 + 10 передач), Грин (7) – старт; Портис (14), Томас (7), Трент (5), Г. Харрис (2), Симс (2), Т. Адетокумбо (1).
Нью-Йорк: Брансон (27 + 7 подборов), Ануноби (24), Таунс (17 + 13 подборов), Харт (12), Бриджес (10 + 6 передач) – старт; Шэмет (15), Диавара (10), Альварадо (7), Колек (3), Сохан (2).
Даллас – Мемфис – 105:124 (20:34, 24:30, 26:37, 35:23)
Даллас: Уильямс (16 + 8 подборов), Гэффорд (14), Кристи (13 + 5 потерь), Миддлтон (10), Маршалл (4) – старт; Пауэлл (13 + 11 подборов), Джонсон (12), Келли (9), Сиссе (8 + 8 подборов), Джонс (6).
Мемфис: Проспер (16 + 10 подборов), Пиппен (15), Джексон (12), Уэллс (12), Смолл (9) – старт; Спенсер (25), Хендрикс (11 + 8 подборов), Клэйтон (11), Мэйшэк (8), Рупер (5).
Оклахома – Денвер – 127:121 OT (19:33, 31:26, 27:24, 30:24, 20:14)
Оклахома: Гилджес-Александер (36 + 9 передач), Холмгрен (15 + 21 подбор), Уоллес (10), Хартенштайн (9 + 8 подборов), Дорт (8) – старт; Маккейн (14), Карузо (12), Джейлин Уильямс (12), Джо (9), Уиггинс (2).
Денвер: Дж. Мюррей (39 + 8 подборов + 6 передач), К. Браун (23 + 8 подборов), Йокич (23 + 17 подборов + 14 передач), К. Джонсон (7 + 8 подборов), Стротер (0) – старт; Хардуэй (16), Б. Браун (7), Валанчюнас (6).
