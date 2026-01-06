Гоночный инженер Ферстаппена определился со своим будущим

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе останется в команде, пишет De Telegraaf.

Напомним, ранее соощалось, что Ламбьязе получил предложение от Астон Мартин. Инженер мог бы возглавить команду, дав пространство для работы Эдриану Ньюи.

Также еще раньше ходили слухи, что итаьянский специалист может перебраться на какую-то из ведущих должностей в штаб-квартиру Ред Булл.

Однако в итоге как минимум на следующий сезон Джанпьеро Ламбьязе останется гоночным инженером четырехкратного чемпиона мира. Это будет их десятый совместный сезон.

А в 2027 году контракт Ламбьязе с Ред Булл истечет, и тогда инженер будет вынужден снова принимать решение о своем будущем.

