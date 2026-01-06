iSport.ua
Гоночный инженер Ферстаппена определился со своим будущим

Джанпьеро Ламбьязе решил остаться с пилотом.
Сегодня, 18:45       Автор: Андрей Безуглый
Джанпьеро Ламбьязе / Getty Images
Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе останется в команде, пишет De Telegraaf.

Напомним, ранее соощалось, что Ламбьязе получил предложение от Астон Мартин. Инженер мог бы возглавить команду, дав пространство для работы Эдриану Ньюи.

Также еще раньше ходили слухи, что итаьянский специалист может перебраться на какую-то из ведущих должностей в штаб-квартиру Ред Булл.

Однако в итоге как минимум на следующий сезон Джанпьеро Ламбьязе останется гоночным инженером четырехкратного чемпиона мира. Это будет их десятый совместный сезон.

А в 2027 году контракт Ламбьязе с Ред Булл истечет, и тогда инженер будет вынужден снова принимать решение о своем будущем.

Ранее также одна из команд Формулы-1 сменила дату презентации болида.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


