Середняк Формулы-1 изменил дату презентации нового болида

Команда Хаас перенесла презентацию болида 2026 года. Американская конюшня сместила мероприятие на 19 января, сообщает официальный X команды.

Сначала Хаас запланировал показ ливреи на 23 января. Однако, впоследствии эту же дату выбрали конюшни Феррари и Альпин. Чтобы не пересекаться с другими, американская конюшня решила провести презентацию раньше.

Далее болид VF-26 примет участие в частных тестах в испанской Барселоне. В свою очередь в феврале состоятся официальные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Пилотами Хааса останутся Эстебан Окон и Оливер Берман.

Кстати, китаец Чжоу Гуаньюй нашел новую команду после увольнения из Феррари.

