iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Середняк Формулы-1 изменил дату презентации нового болида

Показ состоится раньше.
Сегодня, 14:53       Автор: Антон Федорцив
Хаас / Getty Images
Хаас / Getty Images

Команда Хаас перенесла презентацию болида 2026 года. Американская конюшня сместила мероприятие на 19 января, сообщает официальный X команды.

Сначала Хаас запланировал показ ливреи на 23 января. Однако, впоследствии эту же дату выбрали конюшни Феррари и Альпин. Чтобы не пересекаться с другими, американская конюшня решила провести презентацию раньше.

Далее болид VF-26 примет участие в частных тестах в испанской Барселоне. В свою очередь в феврале состоятся официальные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Пилотами Хааса останутся Эстебан Окон и Оливер Берман.

Кстати, китаец Чжоу Гуаньюй нашел новую команду после увольнения из Феррари.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас

Статьи по теме

Берман озвучил главную карьерную цель в Формуле-1 Берман озвучил главную карьерную цель в Формуле-1
Хаас получил нового титульного спонсора Хаас получил нового титульного спонсора
Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Зинченко выйдет на матч с Вест Хэмом, Довбик встретится с Лечче
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
Продолжает путь в Окленде. Свитолину ожидает матч против Кэти Бултер
просмотров
Костюк получила соперницу для первого матча в 2026 году
просмотров

Последние новости

Европа18:01
Манчестер Юнайтед имеет несколько фаворитов на должность временного тренера
НБА17:57
Денвер узнал ориентировочную дату возвращения Йокича
Биатлон17:28
Сборная Норвегии по биатлону объявила предварительную заявку на Олимпиаду
Европа17:25
"Топ-тренер": Гвардиола прокомментировал отставку Аморима
Теннис16:55
Ястремская будет противостоять Фернандес во втором круге Брисбена
Другие страны16:29
Роналду нацелил Ан-Наср на громкий трансфер
Европа15:44
Манчестер Сити потерял очередного защитника
Формула 114:53
Середняк Формулы-1 изменил дату презентации нового болида
Европа14:47
Бывший тренер Шахтёра может возглавить Манчестер Юнайтед
Европа и мир14:24
Пастрняк и Нечас попали в заявку Чехии на Олимпийские игры-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK