Недавно уволенный пилот нашел себе новую команду

Кадиллак объявил о подписании резервного пилота.

Им стал китайский гонщик Чжоу Гуаньюй, который весь прошлый сезон провел в той же роли в Феррари.

По словам руководителя команды Грэма Лоудона, Гуаньюй идеально подошел им по всем необходимым характеристикам.

Процесс выбора резервиста был таким же тщательным, как поиск основных пилотов. Мы хотели взять кандидата с опытом недавних выступлений в Ф-1, который готов упорно трудиться как часть команды и понимает особенности работы над машиной в течение сезона. Чжоу идеально нам подошел. Он многое нам даст в 2026-м, мы с нетерпением ждем начало совместной работы

