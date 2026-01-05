Недавно уволенный пилот нашел себе новую команду
Чжоу Гуаньюй присоединился к Кадиллак.
Кадиллак объявил о подписании резервного пилота.
Им стал китайский гонщик Чжоу Гуаньюй, который весь прошлый сезон провел в той же роли в Феррари.
По словам руководителя команды Грэма Лоудона, Гуаньюй идеально подошел им по всем необходимым характеристикам.
Процесс выбора резервиста был таким же тщательным, как поиск основных пилотов. Мы хотели взять кандидата с опытом недавних выступлений в Ф-1, который готов упорно трудиться как часть команды и понимает особенности работы над машиной в течение сезона.
Чжоу идеально нам подошел. Он многое нам даст в 2026-м, мы с нетерпением ждем начало совместной работы
