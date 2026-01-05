Макларен будет сотрудничать с одним из ключевых специалистов Ред Булл

Руководитель отдела стратегии Ред Булл Уилл Кортни перейдёт в Макларен.

Специалист заявил команде, что принял решение покинуть "красных быков". Отмечается, что это решение он принял ещё перед началом сезона-2024, однако всё же остался в Ред Булле.

Контракт Кортни с австрийской командой был рассчитан до конца сезона-2026, однако представители стратега и Ред Булл договорились о расторжении соглашения.

На текущий момент специалист присоединился к Макларену в качестве спортивного директора и уже приступил к работе.

