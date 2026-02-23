Свитолина прокомментировала выступление на турнире WTA 1000 в Дубае

Призналась, чего ей не хватило для победы над Пегулой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в финале турнира WTA 1000 в Дубае не смогла обыграть американку Джессику Пегулу. Позднее украинская теннисистка рассказала о том, чего ей не хватило для победы.

К сожалению, сегодня я была не в лучшей форме, скажем так. А против Джесс играть всегда непросто - она очень стабильная теннисистка. Она провела хороший матч, а я старалась сделать всё возможное, пыталась бороться и оставаться в игре. К сожалению, сегодня всё сложилось не в мою пользу.

На этой неделе у вас было несколько невероятных матчей. Насколько трехчасовой полуфинал против Коко Гауфф мог повлиять на сегодняшний финал?

"Да, конечно, это повлияло. Думаю, я могла бы быть в лучшей форме, но не могу жаловаться. Вчера был отличный матч, настоящая битва, и я очень горжусь тем усилием, которое вложила — не только вчера, но и на протяжении всей недели. Я очень довольна тем, как играла. Думаю, у меня были хорошие победы, и я просто постараюсь продолжать в том же духе, развивать этот успех и попытаться выступить лучше через пару недель", - сказала Элина для БТУ.

К слову, другая украинская теннисистка, Даяна Ястремская, узнала соперницу на турнире в Испании.

