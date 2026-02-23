НБА: Лейкерс разгромно уступили Бостону, Денвер проиграл Голден Стейт
В ночь на понедельник, 23 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны одиннадцать матчей.
Результаты матчей НБА за 23 февраля
Оклахома - Кливленд - 121:113 (40:25, 24:30, 25:31, 32:27)
Оклахома: Джо (22+5 перехватов), Уоллес (20+10 передач), Холмгрен (17+15 подборов), Хартенштайн (13+7 подборов), Дорт (12) — старт; Маккейн (10), Джейлин Уильямс (10), К. Уильямс (8), Уиггинс (7), Топич (2).
Кливленд: Харден (20+9 передач+5 потерь), Митчелл (20+7 подборов), Э. Мобли (15), Аллен (11+13 подборов), Уэйд (0) — старт; Меррилл (20), Шрёдер (11+7 передач), Эллис (9), Тайсон (7), Томлин (0).
Атланта - Бруклин - 115:104 (32:30, 28:26, 29:31, 26:17)
Атланта: Джонсон (26+12 подборов), Александер-Уокер (17+6 передач), Макколлум (16+8 подборов), Оконгву (13+11 подборов), Дэниэлс (7+10 подборов+8 передач) — старт; Лендейл (17), Кисперт (9), Рисаше (7), Винсент (3), Гуйе (0).
Бруклин: Портер (18+7 подборов+6 передач), Клекстон (15+8 подборов), Демин (13), Клауни (12), Траоре (11+5 потерь) — старт; Шарп (11), Пауэлл (7), Агбаджи (6), Менн (6), Вольф (5).
Голден Стейт - Денвер - 128:117 (39:27, 37:40, 19:34, 33:16)
Голден Стейт: Муди (23+7 подборов), Хорфорд (22+7 передач), Мелтон (20), Сантос (17+7 передач), Спенсер (2) — старт; Подземски (18+15 подборов+9 передач), Пейтон II (15), Ричард (11), Пост (0+7 подборов).
Денвер: Йокич (35+20 подборов+12 передач+5 потерь), Дж. Мюррей (21+5 потерь), К. Браун (18), К. Джонсон (9), Стротер (6) — старт; Б. Браун (12), Хардуэй (8), Валанчюнас (6), Джонс (2).
Милуоки - Торонто - 94:122 (27:22, 24:38, 22:32, 21:30)
Милуоки: Портер (21+10 передач), Роллинз (21+9 подборов+5 потерь), Тернер (14), Кузма (3), Грин (3) — старт; Томас (15), Портис (6+7 подборов), Симс (4+7 подборов), Т. Адетокумбо (3), Джексон (2), Г. Харрис (2), Трент (0), Нэнс (0), Дженг (0).
Торонто: Квикли (32+9 передач), Ингрем (22+6 передач), Уолтер (9), Барретт (7), Пелтль (6+8 подборов) — старт; Мамукелашвили (15), Шед (12+6 передач), Мюррей-Бойлс (8), Беттл (5), Дик (4), Джексон-Дэвис (2), Темпл (0).
Индиана - Даллас - 130:134 (33:36, 33:35, 29:32, 35:31)
Индиана: Сиакам (30+8 подборов+5 потерь), Нембхард (22+11 передач), Уокер (18+9 подборов+6 передач), Джонс (10), Хафф (9) — старт; Браун (15+7 подборов), Шеппард (13), Джексон (11+6 передач), Поттер (2).
Даллас: Миддлтон (25+7 подборов+7 передач), Вашингтон (23+9 подборов), Маршалл (17), Кристи (16), Геффорд (8) — старт; Уильямс (15+7 передач), Бэгли (12+11 подборов), Томпсон (9), Калеб Мартин (7), Джонс (2).
Вашингтон - Шарлотт - 112:129 (37:38, 19:23, 28:44, 28:24)
Вашингтон: Кулибали (17), Джордж (13), Джонсон (11), Хилл (8), Керрингтон (6) — старт; Харди (16), Уоткинс (13), Райли (11), Купер (9), Уильямс (8+7 подборов).
Шарлотт: Болл (37+8 подборов+7 передач), Книппел (28+7 подборов), Миллер (22), Колкбреннер (6+9 подборов), Г. Уильямс (5) — старт; Грин (12), Салон (9), Менн (6), Холл (2), Коннотон (2), Тиллман (0), Джеймс (0).
Лейкерс - Бостон - 89:111 (28:28, 22:32, 21:24, 18:27)
Лейкерс: Дончич (25), Джеймс (20), Ривз (15+7 подборов), Эйтон (4+7 подборов), Смарт (0) — старт; Кеннард (9), Хачимура (5), Ларевиа (4), Вандербильт (3), Хейс (2), Бафкин (2), Кнехт (0), Клебер (0).
Бостон: Браун (32+8 подборов+7 передач+5 потерь), Уайт (12+8 передач), Кэта (10+12 подборов), Хаузер (7), Шайерман (5) — старт; Притчард (30+8 передач), Вучевич (9+8 подборов), Гонсалес (4), Харпер (2), Уильямс (0), Волш (0), Гарза (0).
Миннесота - Филадельфия - 108:135 (26:35, 32:33, 20:26, 30:41)
Миннесота: Эдвардс (28+9 подборов+7 потерь), Макдениэлс (19), Рэндл (18), Дивинченцо (11), Беранже (7) — старт; Досунму (12), Шеннон (6), Хайленд (3), Кларк (2), Филлипс (2), Инглс (0), Конли (0), Зикарски (0).
Филадельфия: Макси (39+8 передач+5 потерь), Эджкомб (24+7 подборов), Убре (18), Барлоу (8), Драммонд (6+9 подборов) — старт; Граймс (19+7 передач), Бона (8), Эдвардс (5), Терри (3), Пейн (3), Мартин (2), Уокер (0), Вотфорд (0).
Финикс — Портленд — 77:92 (20:20, 20:27, 17:24, 20:21)
Финикс: Хиллеспи (18+6 потерь), Грин (13), Уильямс (6), Данн (2), О’Нил (0+7 подборов) — старт; Коффи (8), Буэй (8), Малуач (7+7 подборов), Флеминг (6), Игодаро (4), Бри (3), Ливерс (2).
Портленд: Грант (23), Клинген (23+13 подборов+4 блок-шота+5 потерь), Камара (12+10 подборов), Холидей (6+7 передач+6 потерь), Авдия (0) — старт; Хендерсон (11+6 передач), Мюррей (6), Р. Уильямс (4), Тайбулл (3), Уэсли (2), Сиссоко (2), Крейчи (0).
Чикаго - Нью-Йорк - 99:105 (27:25, 26:27, 25:31, 21:22)
Чикаго: Бузелис (15), Окоро (12), Смит (12), Ябуселе (11+13 подборов), Гидди (6+6 передач) — старт; Уильямс (10+8 передач), Ричардс (9+13 подборов), Секстон (8), Диллингем (8), Джонс (8).
Нью-Йорк: Таунс (28+11 подборов), Брансон (19+9 передач), Харт (11+9 подборов), Бриджес (11), Ануноби (9+9 подборов) — старт; Шемет (16), Альварадо (5), Хукпорти (4), Сохан (2).
Клипперс - Орландо - 109:111 (25:29, 28:28, 36:31, 20:23)
Клипперс: Леонард (37+8 подборов), Б. Лопес (10), Данн (7), Сендерс (7), Д. Джонс (6) — старт; Матурин (21+9 подборов), Миллер (14), Нидерхойзер (7+8 подборов+4 блок-шота), Батюм (0).
Орландо: Бэйн (36), Банкеро (16+7 подборов+8 передач), Картер (15+14 подборов+5 потерь), да Силва (13), Блэк (11) — старт; М. Вагнер (9), Айзек (5), Ричардсон (4), Говард (2), Картер (0).
