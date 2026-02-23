iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценка Забарного за 90 минут игры против Метца

Получил высокий балл.
Сегодня, 11:31       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на матч 23-го тура Лиги 1 с первых минут.

В игре против Метца украинец сумел отдать 97% точных передач (70/72), выиграл 67% дуэлей (2/3), сделал 1 вынос мяча, 3 подбора и дважды потерял мяч.

За эту игру статистические порталы SofaScore и WhoScored поставили Забарному 7,4 и 6,9.

Добавим, что ПСЖ смог выиграть у Метца со счетом 3:0, и теперь "столичный" клуб возглавляет таблицу чемпионата Франции.

На какую оценку сыграл другой украинец в Лиге 1, вы можете узнать на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Забарный

Статьи по теме

Забарный узнал оценку за матч против Ренна Забарный узнал оценку за матч против Ренна
Забарный не спас ПСЖ от поражения Ренну Забарный не спас ПСЖ от поражения Ренну
Забарный вернется в старт ПСЖ Забарный вернется в старт ПСЖ
Обнародована заработная плата Забарного в ПСЖ Обнародована заработная плата Забарного в ПСЖ

Видео

Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать
Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
просмотров

Последние новости

Европа14:45
Манчестер Сити готов потратить 75 млн евро на защитник Ньюкасла
Украина14:28
"Мы изъявили желание играть, Оболонь отказалась": В Александрии отреагировали на срыв матча
Украина14:25
Тренер Шахтёра рассказал о ситуации с контрактом Траоре
НБА13:50
Звезда Лейкерс набрал более 43 тысяч очков в регулярке НБА
Украина13:35
УПЛ: матч Александрии и Оболони не состоится, Кудривка встретится с Зарей
Бокс13:27
Тайсон Фьюри рассказал о планах на 2026 год
Украина13:20
Матч УПЛ Александрия - Оболонь отменили
Европа12:58
Хавбек Милана получил перелом челюсти и выбыл на длительный срок
Европа12:56
Атлетико Мадрид нацелился на перспективного защитника Серии А
НБА12:26
Портленд установил достижения в игре в защите
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK