Забарный узнал оценку за матч против Ренна

В пятницу, 13 февраля, в рамках 22-го тура чемпионата Франции ПСЖ играл с Ренн.

Спустя четыре матча Илья Илья Забарный вышел в стартовом составе столичной команды и провёл на поле 90 минут.

За это время украинский защитник 85 раз коснулся мяча, выиграл 3 дуэли из 5, сделал 1 подбор, допустил 8 потерь, совершил 2 отбора и 2 выноса, один раз сфолил.

Статистические порталы SofaScore и WhoScored поставили Забарному оценки 6,3 и 5,7 балла соответственно. Таким образом, украинец стал худшим игроком ПСЖ среди тех, кто вышел в стартовом составе.

