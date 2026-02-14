iSport.ua
Горетцкая заинтересован в переходе в бывший клуб Зинченка

Хавбек может присоединиться к Арсеналу этим летом.
Сегодня, 08:30       Автор: Валентина Чорноштан
Леон Горетцка / Getty Images
Леон Горетцка / Getty Images

Леон Горетцка, который по окончании сезона станет свободным агентом, выбрал команду, в которой хотел бы продолжить выступать.

По информации Bayern Insider, хавбек мюнхенской команды хотел бы перейти в Арсенал.

Добавим, что канониры хотели подписать 31-летнего немца ещё в январе, однако теперь игрок может присоединиться к ним в июне.

Отмечается, что немец хотел бы получать около 5 млн евро чистыми в год плюс бонусы при переходе в Арсенал.

К слову, клуб чемпионата  Италии готовит новые контракты для целого ряда игроков.

