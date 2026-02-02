Арсенал интересуется итальянским хавбеком Ньюкасла
Арсенал хочет подписать полузащитника Ньюкасла Сандро Тонали.
По имеющейся информации, "канониры" хотят заключить договор с 25-летним итальянцем в последний день зимнего трансферного окна.
Однако "сороки" отклонили первоначальный запрос, который Арсенал присылал на прошлой неделе.
🚨💣 EXCLUSIVE | Arsenal are exploring a surprising Deadline Day move for Sandro #Tonali.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 2, 2026
Very difficult at this stage, as Newcastle have rejected an initial approach.@SkySportDE 🇮🇹 pic.twitter.com/13lSEw5pmK
В этом сезоне Сандро отыграл 24 игры в АПЛ и отдал одну голевую передачу. Он перешёл в Ньюкасл летом 2023 года из Милана, а его текущий контракт с "черно-белыми" рассчитан до лета 2028 года.
К слову, полузащитник Реала выбыл, и стало известно, насколько серьёзна травма у англичанина.
