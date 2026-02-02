iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арсенал интересуется итальянским хавбеком Ньюкасла

Нацелился на полузащитника.
Сегодня, 12:11       Автор: Валентина Чорноштан
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Арсенал хочет подписать полузащитника Ньюкасла Сандро Тонали.

По имеющейся информации, "канониры" хотят заключить договор с 25-летним итальянцем в последний день зимнего трансферного окна.

Однако "сороки" отклонили первоначальный запрос, который Арсенал присылал на прошлой неделе.

В этом сезоне Сандро отыграл 24 игры в АПЛ и отдал одну голевую передачу. Он перешёл в Ньюкасл летом 2023 года из Милана, а его текущий контракт с "черно-белыми" рассчитан до лета 2028 года.

К слову, полузащитник Реала выбыл, и стало известно, насколько серьёзна травма у англичанина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Арсенал Лондон Сандро Тонали

Статьи по теме

Зинченко посетил матч Аякса перед переходом в амстердамский клуб Зинченко посетил матч Аякса перед переходом в амстердамский клуб
Ливерпуль с дублем Экитике разгромил Ньюкасл Ливерпуль с дублем Экитике разгромил Ньюкасл
Арсенал готов обменять двух своих звезд на Хулиана Альвареса Арсенал готов обменять двух своих звезд на Хулиана Альвареса
Английский гранд хочет подписать Арду Гюлера Английский гранд хочет подписать Арду Гюлера

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Уотсона из-под двух соперников возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Уотсона из-под двух соперников возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи клубов УПЛ, Рома встретится с Удинезе
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Европа14:59
Фіорентина близька до купівлі оборонця Ювентуса
Европа14:50
Аренда с опцией выкупа. Сарагоса продолжит карьеру в Серии А
Европа14:25
Тер Штеген может покинуть Жирону из-за травмы
Мотоспорт14:17
Третий мотогонщик сезона-2025 определился с будущим
Бокс13:48
Богачук после победы над Бутаевым: Я обязан был выиграть ради своего народа
Формула 113:27
Бывший пилот Макларена назвал претендента на титул чемпиона Ф1 сезона-2026
Европа12:55
Ливерпуль договорился о трансфере защитника Ренна
Теннис12:55
Ястремская вернется на корт в Абу-Даби
Европа12:43
Арсенал потерял "ложную девятку" до конца сезона
Украина12:26
Кривбасс установил новый рекорд сезона Суперлиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK