Арсенал интересуется итальянским хавбеком Ньюкасла

Арсенал хочет подписать полузащитника Ньюкасла Сандро Тонали.

По имеющейся информации, "канониры" хотят заключить договор с 25-летним итальянцем в последний день зимнего трансферного окна.

Однако "сороки" отклонили первоначальный запрос, который Арсенал присылал на прошлой неделе.

🚨💣 EXCLUSIVE | Arsenal are exploring a surprising Deadline Day move for Sandro #Tonali.



Very difficult at this stage, as Newcastle have rejected an initial approach.@SkySportDE 🇮🇹 pic.twitter.com/13lSEw5pmK — Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 2, 2026

В этом сезоне Сандро отыграл 24 игры в АПЛ и отдал одну голевую передачу. Он перешёл в Ньюкасл летом 2023 года из Милана, а его текущий контракт с "черно-белыми" рассчитан до лета 2028 года.

К слову, полузащитник Реала выбыл, и стало известно, насколько серьёзна травма у англичанина.

