Английский гранд хочет подписать Арду Гюлера

Может стать ключевым игроком проекта Арсенала.
Сегодня, 15:51       Автор: Валентина Чорноштан
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Арсенал хочет купить Арду Гюлера, сообщает Fichajes.

Лондонская команда рассматривает возможность подписания турецкого игрока летом 2026 года, считая, что 20-летний футболист может стать ключевым игроком в проекте "канониров".

Первым внутри Арсенала, кто заинтересован в покупке турка, является тренер английской команды Микель Артета. Руководство Арсенала рассматривает отдать за игрока сумму около 100 миллионов евро.

Реал Мадрид, в свою очередь, игнорирует интересы других клубов в подписании полузащитника и делает ставку на то, что хавбек станет ключевым игроком в составе "сливочных".

