Английский гранд хочет подписать Арду Гюлера

Арсенал хочет купить Арду Гюлера, сообщает Fichajes.

Лондонская команда рассматривает возможность подписания турецкого игрока летом 2026 года, считая, что 20-летний футболист может стать ключевым игроком в проекте "канониров".

Первым внутри Арсенала, кто заинтересован в покупке турка, является тренер английской команды Микель Артета. Руководство Арсенала рассматривает отдать за игрока сумму около 100 миллионов евро.

Реал Мадрид, в свою очередь, игнорирует интересы других клубов в подписании полузащитника и делает ставку на то, что хавбек станет ключевым игроком в составе "сливочных".

Ранее стало известно, когда ключевой полузащитник Барселоны начнёт играть.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!