Каррагер раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

Критикует ЛЧ.
Сегодня, 14:30       Автор: Валентина Чорноштан
Джейми Каррагер / Getty Images
Джейми Каррагер / Getty Images

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер высказался по поводу нового формата Лиги чемпионов.

Я посмотрел потенциальных соперников Ливерпуля, ей-богу, с меня хватит этого нового формата! Мы заняли первое место в прошлом сезоне и получили ПСЖ, сейчас стали третьими, и, только послушайте, – Атлетико, Брюгге, Галатасарай, Ювентус. И это мы стали третьими.

"Знаете, я никогда в жизни не встречал команду, которой так везло бы с жеребьёвкой, как Манчестер Сити. Они каждый год выходят в финал Кубка Англии и играют только с командами из Лиги 2", – цитирует слова Каррагера Daily Mail.

Напомним, что в прошлом сезоне Ливерпуль занял первое место по итогам группового этапа и напрямую вышел в 1/8 финала, где вылетел от ПСЖ.

