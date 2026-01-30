НХЛ: Монреаль забросил 7 шайб Колорадо, Питтсбург победил Чикаго
В ночь на пятницю, 30 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 15 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 30 января
Вегас – Даллас – 4:5 (0:1, 1:3, 3:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Ванкувер – Анахайм – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Сиэтл – Торонто – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Эдмонтон – Сан-Хосе – 4:3 (0:3, 0:0, 3:0, 1:0)
Сент-Луис – Флорида – 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)
Миннесота – Калгари – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Детройт – Вашингтон – 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
Монреаль – Колорадо – 7:3 (3:1, 2:1, 2:1)
Каролина – Юта – 5:4 (1:0, 1:3, 3:1)
Баффало – Лос-Анджелес – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Бостон – Филадельфия – 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)
Тампа-Бэй – Виннипег – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Питтсбург – Чикаго – 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
Рейнджерс – Айлендерс – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Нью-Джерси – Нэшвилл – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
