iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Монреаль забросил 7 шайб Колорадо, Питтсбург победил Чикаго

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 13:45       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на пятницю, 30 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 15 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 30 января

Вегас – Даллас – 4:5 (0:1, 1:3, 3:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

Ванкувер – Анахайм – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Сиэтл – Торонто – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Эдмонтон – Сан-Хосе – 4:3 (0:3, 0:0, 3:0, 1:0)

Сент-Луис – Флорида – 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)

Миннесота – Калгари – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Детройт – Вашингтон – 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, по буллитам - 0:1)

Монреаль – Колорадо – 7:3 (3:1, 2:1, 2:1)

Каролина – Юта – 5:4 (1:0, 1:3, 3:1)

Баффало – Лос-Анджелес – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Бостон – Филадельфия – 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Тампа-Бэй – Виннипег – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Питтсбург – Чикаго – 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Рейнджерс – Айлендерс – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Нью-Джерси – Нэшвилл – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ключевой хавбек Барселоны восстановится к концу февраля Ключевой хавбек Барселоны восстановится к концу февраля
Насыко в ТОП-5 спринта на чемпионате Европы Насыко в ТОП-5 спринта на чемпионате Европы
Каррагер раскритиковал новый формат Лиги чемпионов Каррагер раскритиковал новый формат Лиги чемпионов
Жеребьевка Лига Европы: Ноттингем поедет в Турцию Жеребьевка Лига Европы: Ноттингем поедет в Турцию

Видео

Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов
Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Лацио и товарищеские матчи УПЛ
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа14:54
Ключевой хавбек Барселоны восстановится к концу февраля
Биатлон14:31
Насыко в ТОП-5 спринта на чемпионате Европы
Лига Чемпионов14:30
Каррагер раскритиковал новый формат Лиги чемпионов
Лига Европы14:18
Жеребьевка Лига Европы: Ноттингем поедет в Турцию
Европа14:06
Защитник Брайтона продолжит карьеру во Франции
НХЛ13:45
НХЛ: Монреаль забросил 7 шайб Колорадо, Питтсбург победил Чикаго
Лига Чемпионов13:30
Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова сыграет с Реалом
НБА13:20
НБА: Филадельфия обыграла Сакраменто, Финикс победил Детройт
Теннис13:16
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас вышел в финал
Европа12:38
Тоттенхэм и Ювентус нацелились на экс-вингера Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK