Стала известна причина схода Ферстаппена на Гран-при Китая

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен на трассе в Шанхае в рамках Гран-при Китая сошел с дистанции на 45-м круге.

После гонки команда "красных быков" поделилась информацией о том, что помешало нидерландцу добраться до финиша.

Racingnews365 со ссылкой на близкие источники в команде сообщил, что Ферстаппен был вынужден сбросить скорость и вернуться в боксы из-за неполадок в работе системы охлаждения батареи ERS.

Из-за этого австрийская команда была вынуждена сойти с дистанции, чтобы болид не получил более серьезные повреждения.

