Стала известна причина схода Ферстаппена на Гран-при Китая

Неполадки с системой ERS лишили нидерландца финиша Шанхае.
Сегодня, 12:58       Автор: Валентина Чорноштан
Ред Булл / Getty Images
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен на трассе в Шанхае в рамках Гран-при Китая сошел с дистанции на 45-м круге.

После гонки команда "красных быков" поделилась информацией о том, что помешало нидерландцу добраться до финиша.

Racingnews365 со ссылкой на близкие источники в команде сообщил, что Ферстаппен был вынужден сбросить скорость и вернуться в боксы из-за неполадок в работе системы охлаждения батареи ERS.

Из-за этого австрийская команда была вынуждена сойти с дистанции, чтобы болид не получил более серьезные повреждения.

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2026 Формула 1: Кубок конструкторов-2026
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
Четырехкратный чемпион мира передумал завершать карьеру Четырехкратный чемпион мира передумал завершать карьеру
Гран-при Австралии: Мерседес оформил дубль, Леклер на подиуме Гран-при Австралии: Мерседес оформил дубль, Леклер на подиуме

НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису
НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет против Вулверхэмптона, матчи Леванте и Фиорентины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Европа13:45
Барселона нацелилась на игрока из Эредивизи
Бокс13:22
Барбоса бросил вызов чемпиону WBC в полусреднем весе
Формула 112:58
Стала известна причина схода Ферстаппена на Гран-при Китая
Олимпийские игры12:26
Парсонс раскритиковал жалобы НПК Украины на Паралимпиаде
Бокс11:54
Верховен делится планом на бой с Усиком
Европа11:34
Флик близок к рекорду Пепа Гвардиолы
Европа10:54
Ришарлисон оформил юбилейное достижение в АПЛ
Европа10:24
Сеск Фабрегас раскритиковал наставника Довбика
Биатлон09:59
Украина теряет пятую квоту в женском биатлоне впервые за 20 лет
НХЛ09:28
НХЛ: Сиэтл забросил 6 шайб Флориде, Эдмонтон обыграл Нэшвилл
