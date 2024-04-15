Гран-при Китая: расписание и результаты

В Шанхае пройдет пятый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2024 году состоится 75-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2024 пройдет с 29 февраля марта (этап в Бахрейне) по 8 декабря (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 6 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (3 титула).

Трасса и статистика

Гран-при Китая появился в календаре Формулы 1 в 2004 году в результате заключенного договора в 2002 году между руководством серии и правительством Шанхая, где и был построен автодром, на котором проводились все предыдущие заезды.

В 2003 году началось строительство автодрома, который был спроектирован известным архитектором Германом Тильке. Силуэт трассы напоминает иероглиф 上, первый знак в названии города Шанхай. Он также обозначает "всходить", "выше".

Гонка проводилась с 2004 по 2019 год. Но из-за пандемии коронавируса в 2020 году Гран-при выпал из календаря на последние четыре сезона. Заезд вернулся в календарь на сезон-2024.

Конфигурация автодрома в Шанхае

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Льюис Хэмилтон (6 побед), а рекордсменом среди команд является Мерседес (6).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 56 кругов (305 066 м). Длина одного круга составляет 5 451 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Китая-2024

Пятница, 19 апреля

06:30 - практика

10:30 - квалификация спринта

Суббота, 20 апреля

06:00 - спринт

10:00 - квалификация Гран-при Китая

Воскресенье, 21 апреля

10:00 - Гран-при Китая

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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