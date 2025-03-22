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Албон: Вся гонка сведется к контролю за износом шин

Пилот Уильямс не ожидает чего-то интересного от Гран-при Китая.
Сегодня, 00:16       Автор: Андрей Безуглый
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

Пилот Уильямс Алекс Албон признался, что не ожидает увидеть интересную гонку на Гран-при Китая.

Дело в том, что нынешние шины довольно чувствительны, а потому будут быстро изнашиваться на длинных поворотах в Шанхае.

Потому все сведется к контролю за износом шин, и если какая-то борьба на трассе и будет, то лишь к концу гонки.

"С шинами не так-то просто разобраться. В этом году они очень чувствительные. Длинные повороты – такие как в Китае – склонны к тому, чтобы оказывать большую нагрузку на резину. Сложно заставить шины работать. За ночь мы поработаем над этим и попробуем вернуться завтра сильнее.

Думаю, ключевой темой для разговоров станет гранулирование – особенно это касается передних шин, с которыми было сложно при небольшой загрузке топлива, а при высокой они и вовсе выходят из-под контроля.

К сожалению, мне кажется, вся гонка сведется к контролю за износом шин. Возможно, на первых кругах будет весьма скучно – борьба возникнет ближе к концу", - приводит слова пилота RaceFans.

С расписанием и результатами Гран-при Китая вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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