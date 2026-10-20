Интер — Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

В среду, 21 октября, донецкий Шахтер проведет свой третий поединок в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

На этот раз соперником станет команда с приставкой ТОП — миланский Интер.

Помимо того, что сам по себе соперник очень сложный, он еще и довольно "злой", ведь последние результаты команды в турнире оставляют желать лучшего.

Интер — Шахтер

21 октября | 22:00 | Сан-Сиро, Милан

Вторым выездным матчем донецкого Шахтера в основном раунде Лиги чемпионов станет противостояние с итальянским Интером в Милане. После двух туров донетчане остаются непобежденными, тогда как их будущий соперник пока не набрал ни одного очка. Смогут ли "горняки" продолжить свою успешную серию в Европе?

В двух предыдущих турах Лиги чемпионов Шахтер не потерпел ни одного поражения. Сначала команда Арды Турана сыграла вничью с ПСВ, а затем в номинально домашнем матче обыграла греческий АЕК со счетом 3:1. Благодаря этому донетчане имеют в активе четыре очка и находятся в верхней части турнирной таблицы.

На прошлой неделе Интер стал одним из авторов неожиданного результата, хотя в Милане вряд ли довольны произошедшим. Итальянцы на своем поле уступили бельгийскому Брюгге со счетом 3:4, хотя перед матчем считались явными фаворитами. Главным героем встречи стал Николо Трезольди, оформивший хет-трик в ворота миланцев.

Учитывая, что в первом туре Интер проиграл Реалу, команда до сих пор не набрала очков в Лиге чемпионов. На выходных миланцы провели выездной матч Серии А против Болоньи и одержали уверенную победу со счетом 3:1.

Источник: Getty Images

Шахтер также успешно сыграл в чемпионате Украины, обыграв Колос. В целом команда Арды Турана сейчас имеет победную серию из шести матчей подряд. Последний раз донетчане не смогли победить именно в первом туре Лиги чемпионов, когда сыграли вничью с ПСВ.

Интересный факт

Единственный футболист, выступавший и за Интер, и за Шахтер, — армянский полузащитник Генрих Мхитарян. Сейчас он продолжает карьеру в миланском клубе и, вполне вероятно, сможет сыграть против бывшей команды.

Во время выступлений за Шахтер Мхитарян установил рекорд чемпионата Украины по количеству голов, забитых в течение одного сезона.

Мхитарян в Шахтере: 106 матчей, 44 гола.

Мхитарян в Интере: 191 матч, 12 голов.

Ориентировочные составы

В матче против Колоса Арда Туран провел масштабную ротацию состава. Среди основных футболистов на поле вышли Дмитрий Ризнык, Валерий Бондар, Тавиньеш и Тобиас, тогда как остальные ведущие исполнители получили возможность отдохнуть перед еврокубковым противостоянием.

Среди потерь Шахтера остается Эгиналдо, который получил серьезную травму и уже длительное время не может помочь команде.

Кадровая ситуация Интера выглядит сложнее. Самой ощутимой потерей станет отсутствие капитана Лаутаро Мартинеса, получившего травму в поединке против Брюгге. Также, согласно предоставленной информации, миланцам не помогут Кертис Джонс, Джон Стоунз и Бенжамен Павар.

Ориентировочный состав Интера: Мартинес — Бисек, Аканжи, Бастони — Диуф, Барелла, Чалханоглу, Зелиньски, Димарко — Тюрам, Эспозито.

Ориентировочный состав Шахтера: Ризнык — Винисиус, Бондар, Матвиенко, Педро Энрике — Очеретько — Алиссон, Педриньо, Марлон, Мендоза — Кауан Элиас.

Прогноз ISPORT: 3:1

Несмотря на неудачный старт в Лиге чемпионов, Интер остается фаворитом домашнего противостояния с Шахтером. Коэффициенты букмекеров свидетельствуют о том, что предпочтение отдают именно итальянцам, а шансы донетчан на победу оценивают довольно скромно.

В то же время Брюгге уже доказал, что с Интером можно бороться даже на его поле. Кроме того, отсутствие Лаутаро Мартинеса может сыграть на руку команде Арды Турана. Шахтер находится в неплохой форме и имеет серию побед, однако для положительного результата в Милане ему придется провести один из лучших матчей сезона.

В линии BETKING фаворитом является Интер. Победа миланцев оценивается коэффициентом 1.22, ничья — 7.50, а успех Шахтера — 11.00.

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