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Автоспорт

Албон ведет переговоры с тремя командами

Тем временем Сайнс получил предложения.
Сегодня, 17:04       Автор: Валентина Чорноштан
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

Пилоты Уильямс привлекли внимание других команд перед сезоном-2027.

По данным RacingNews365, Алекс Албон рассматривает продолжение карьеры в команде: Альпин, Ауди и Астон Мартин, его представители контактировали с этими командами.

Тем временем к Карлосу Сайнсу несколько команд проявляют "серьезный интерес", но какие именно - источник не раскрывает.

Добавим, что контракты обоих пилотов рассчитаны до конца 2026 года, но с опциями продления.

А вот кто точно верен своей команде, так это Шарль  Леклер, монегаск подписал новый долгосрочный договор.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уильмс Карлос Сайнс Алекс Албон

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