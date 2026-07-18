Магучих взяла серебро этапа Бриллиантовой лиги

В субботу, 18 июля, в Лондоне прошел очередной этап Бриллаинтовой лиги.

Украину на соревнованиях представляла только Ярослава Магучих.

Украинка стартовала на высоте 1.93 м, которую взяла с первой попытки, но уже на 1.96 м была вынуждена использовать вторую попытки.

К 1.99 м остались лишь пять спортсменок, включая Магучих. А вот взять ее смогли лишь двое - Олислагерс с первой попытки, и Магучих - со второй.

Судьба золотой медали решилась на высоте 2.03 м. Планку не сумела взять ни одна из спортсенок, однако Олислагерс выиграла золото благодаря количеству попыток.

Бриллиантовая лига. Лондон. Прыжки в высоту (женщины)

Никола Олислагерс (Австралия) — 2,01 м Ярослава Магучих (Украина) — 2,01 м Элеонор Патерсон (Австралия) — 1,96 м

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